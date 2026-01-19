Über 100 Millionen Tonträger verkauft: Country-Ikone Dolly Parton feiert ihren 80. Geburtstag

Dolly Parton feiert am 19. Januar ihren 80. Geburtstag. Die Country-Ikone blickt auf Grammy-Erfolge, Guinness-Rekorde und eine jahrzehntelange Liebe zurück - und plant schon ihr nächstes Kapitel.
Dolly Parton feiert am 19. Januar ihren 80. Geburtstag. Sie zählt zu den erfolgreichsten Country-Stars der USA. In ihrer jahrzehntelangen Karriere wurde sie mit mehreren Grammys ausgezeichnet, darunter ein Ehrenpreis für ihr Lebenswerk. 25 ihrer Songs stiegen an die Spitze der Billboard-Country-Charts und seit dem Erscheinen ihres Debütstudioalbums "Hello, I'm Dolly" im Jahr 1967 verkaufte sie über 100 Millionen Tonträger. Im vergangenen Jahr ehrte sie die Academy of Motion Picture Arts and Sciences (AMPAS) bei den Governors Awards mit dem Jean Hersholt Humanitarian Award. Hier gibt es weitere Fakten über sie: