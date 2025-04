Über 100 000 Euro Schaden in Stuttgart: Aston Martin bei Unfall stark beschädigt

Über 100 000 Euro Schaden in Stuttgart

1 Aston Martin ist nicht nur Autoliebhabern ein Begriff, sondern auch James-Bond-Fans. Foto: imago-images.de

Ein 42-jähriger Lkw-Fahrer schwenkt beim Abbiegen zu weit aus – und rammt dabei einen im Herdweg geparkten Luxus-SUV. Als er rangieren will, macht er alles noch viel schlimmer.











Aston Martin. Bei dieser Automarke gerät nicht nur der eine oder andere Autonarr ins Schwärmen. Auch für die meisten James-Bond-Fans ist die britische Automarke Kult. Immerhin bewegt der Agent die Fahrzeuge regelmäßig im Grenzbereich – sehr zum Leidwesen von Cheftüftler „Q“, der in der Filmreihe für die Dienstwagen des MI6 verantwortlich ist. Beim Anblick eines Aston Martin DBX707, der am Montagmittag im Stuttgarter Norden bei einem Unfall stark beschädigt worden ist, hätte er wohl Tränen in die Augen bekommen.