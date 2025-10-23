Es ist erst Herbst – aber für angehende Weihnachtsmänner beginnt bereits die heiße Phase. Bei einer Schulung feilen sie an Stimme, Auftritt und Kostüm – alles für leuchtende Kinderaugen im Dezember.
Düsseldorf - Wenn zehn Männer im Hinterraum einer Kneipe zusammensitzen und besprechen, wie man möglichst unerkannt in fremde Häuser eindringt, klingt das zunächst nach einem Mafia-Film. Doch Stefan Dößereck – der Wortführer – und seine Kollegen haben keinerlei finstere Pläne, wie schnell klar wird – sondern das genaue Gegenteil. Statt auf einen Paten wird die Runde auf einen sympathischen älteren Herren eingeschworen, der Kinderaugen zum Leuchten bringt. "Wir wissen, wie der Weihnachtsmann aussieht. Wir wissen, wann er kommt. Und wir wissen, was er macht", sagt Dößereck. "Sollen uns die anderen mal beweisen, dass es ihn nicht gibt."