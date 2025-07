1 Manchen Menschen macht die Extremhitze zu schaffen (Symbolbild). Foto: IMAGO/Zoonar

Bis zum Erbrechen: Temperaturen an die 40 Grad können für Übelkeit, Schwindel und niedrigen Blutdruck sorgen.











Der Sommer ist da, und mit ihm auch glühende Hitze zum Start in den Juli. Während viele die warmen Temperaturen genießen, reagiert unser Körper manchmal mit unangenehmen Symptomen, die weit über leichtes Schwitzen hinausgehen. Übelkeit, Schwindel und ein Gefühl der Schwäche sind häufige Begleiter heißer Tage. Doch warum ist das so, und was können wir dagegen tun?