Ü60-Party in Filderstadt: Oma geht tanzen - jetzt sogar in neuer Location

Die Premiere war ein großer Erfolg, daher richtet der Filderstädter Stadtseniorenrat an diesem Samstag wieder eine Fete für tanzwillige Babyboomer aus.

„Wenn noch mehr Leute gekommen wären, hätte ich Nivea-Creme kaufen müssen, damit die Leute aneinander vorbeiflutschen können.“ Jürgen Ehrlenbach ist immer noch ganz hin und weg. Die erste Ü60-Party in Filderstadt, die der örtliche Stadtseniorenrat im Oktober 2025 ausgerichtet hat, war ein voller Erfolg. Eine Tanzparty speziell für rüstige Babyboomer mit Pop, Discohits und Schlagern der 1970er bis 1990er: Dieses Angebot hat eingeschlagen wie eine Bombe. „Der Raum war ausverkauft“, erzählt der Organisator aus den Reihen des betagten Gremiums, die Gäste seien aus Filderstadt, aber auch Leinfelden-Echterdingen, Ostfildern, Aichtal oder Wolfschlugen gekommen. „Das Weiteste war Balingen“, sagt Jürgen Ehrlenbach.

Die Lust der feiernden Seniorinnen und Senioren ist groß. „Viele haben gefragt: Wann kommt die nächste Party?“, berichtet Diethelm Boldt, der Vorsitzende des Stadtseniorenrats. Der Termin steht nun fest. Die zweite Ausgabe der Filderstädter Ü60-Party findet an diesem Samstag, 9. Mai, statt. Los geht’s um 19.30 Uhr. Der Eintritt kostet wieder fünf Euro, und auch die Filderstädter Volkshochschule als organisatorischer Träger ist einmal mehr im Boot.

Ü60-Party findet diesmal in Sielmingen statt

Neu ist allerdings der Veranstaltungsort. Diesmal findet die Fete nicht mehr in Bonlanden, sondern stattdessen in der Gemeindehalle in Sielmingen statt. „Dort haben wir eine größere Kapazität für die Gäste“, sagt Diethelm Boldt. Laut Jürgen Ehrlenbach passen um die 300 Personen in die Halle an der Wielandstraße – und eine „schöne große Tanzfläche“. Bewirtet wird vor Ort ebenfalls.

Wer sein Lieblingslied hören will, kann es sich einfach vom DJ wünschen. Foto: IMAGO

Auch diesmal darf das reife Partyvolk die Musikauswahl wieder mitbestimmen. Auf den Flyern und Plakaten in der Stadt findet sich ein QR-Code, der direkt zur Abstimmung über die Filderstädter Hitparade leitet. Votieren kann man zudem per Mail an: 60plus.filderstadt@web.de. Jürgen Ehrlenbach kündigt an: „Dancing Queen von ABBA geht als Titelverteidiger wieder ins Rennen.“