Die Ü30-Party in Mundelsheim hat sich für Tanzbegeisterte zum Pflichttermin entwickelt . Mit 400 Gästen ist die Turnhalle gut voll.

Die Turnhalle in Mundelsheim ist am Samstagabend zum Treffpunkt für rund 400 gut gelaunte Ü30-Gäste geworden. Wo sonst um diese Zeit Stille herrscht und höchstens noch Enten und Schwäne ihre Bahnen auf dem Neckar ziehen, kamen die Besucher zu der Mid-Ager-Party in Scharen.

Auffallend: „Der Anteil an Single-Frauen ist bei uns hoch, obwohl wir insgesamt ein wunderbar durchmischtes Publikum haben“, sagte dazu die Organisatorin Ina-Maria Bürkle. Und in der Tat, ein Blick ins Publikum bestätigt: viele der weiblichen Gäste sind so geschmackvoll gekleidet, dass sie selbst sofort auf der Bühne auftreten könnten.

„Ich bin zwar nicht hier aufgewachsen, lebe aber schon seit vielen Jahren hier und unterrichte für den Turnverein Yoga. Weil dessen finanzielle Lage wie für viele Vereine nicht einfach ist, wollte ich meinem Turnverein wieder etwas zurückgeben“, sagt Bürkle. So entstand die Idee der Ü30-Party.

Ein riesiger Andrang

Was im Jahr 2016 klein begann, hat sich längst zu einem Publikumsmagnet weit über die Region hinaus entwickelt. Im letzten Jahr mussten die Organisatoren sogar kurzzeitig die Tore schließen, so groß war der Andrang.

„Auch heute haben wir wieder ein tolles Publikum“, sagt Bürkle und zeigt in die Menge und wie zum Beweis auf den roten Teppich am Eingang, über den jeder Gast schreiten darf – um sich dann selbst wie ein Star aus Hollywood zu fühlen.

Vorne Richtung Bühne tanzt dann einmütig junges Volk neben fortgeschrittenen Altersklassen. Die Schwestern Daniela aus Mundelsheim und Melanie aus Ludwigsburg beobachten das Geschehen noch etwas aus dem Hintergrund. Dagegen stehen Alina und Mandy aus Ilsfeld schon ganz vorne Richtung Bühne und tanzen an den Stehtischen kräftig mit. „Musik macht glücklich“, meint Mandy und ist die Stimmungsmacherin in der Gruppe. Auch Petra aus Pleidelsheim ist bereits zum fünften Mal hier und liebt diesen Abend, der bei ihr einen festen Platz im Kalender hat. Sabine hat extra die weite Anreise aus Neuenstadt am Kocher auf sich genommen und kann als Fahrerin mit ihren Freundinnen nur mit Mineralwasser anstoßen.

Claudi steht auf Schlagermusik

Vorne tanzt Pania aus Bietigheim schritt- und textsicher mit. Sie ist mit ihren Arbeitskolleginnen und Freundinnen Julia aus Eberdingen und Claudi aus Ingersheim hier, und alle genießen den gemeinsamen Abend. Für Claudi dürfte der Schlageranteil noch etwas höher sein, denn hier kennt sie jeden Text und singt mit.

„Wir haben ein super Team“, schwärmt Ina-Maria von ihrem 25-köpfigen Organisationsteam, das mit ihr die ganze Arbeit stemmt. Alle sind am schicken schwarzen Dress mit einem roten Hut schon von weitem zu erkennen. Vorne am Eingang steht Nick mit seiner Helferin an der Kasse und schwärmt von ihrem gemeinsamen Einsatz für das Fest. Sie helfen beide, obwohl sie selbst kein Mitglied im Turnverein sind. Und ihre Arbeit lohnt sich für den Turnverein. Die Ü30-Party zählt zwischenzeitlich zu den wichtigsten Einnahmequellen des Vereins – vor allem für die Jugendarbeit. So wird dann die Tanzparty zur generationsübergreifenden Unterstützung der Vereinsarbeit.

Der Höhepunkt des Abends – eine bühnenreife Tanzeinlage

Später steigt Ina-Maria Bürkle selbst auf die Bühne und beweist mit ihrer Tanzeinlage zu „Freestyle Fantasy Girl“ als Höhepunkt des Abends, dass sie nicht nur organisieren, sondern auch bühnenreif tanzen kann. Und wie das Publikum mitgeht: das vordere Hallendrittel macht synchron alle Tanzschritte mit und singt textsicher mit.

Da wird schnell klar: an diesem Samstagabend bleiben die Lichter in Mundelsheim weit länger an als sonst.