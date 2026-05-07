Ü-75-Fußball-WM mit Stuttgarter Duo: „In unserem Alter können wir nicht vier Jahre auf das nächste Turnier warten“

Heinz Wöhrle und Günter Leonhardt von der Sportvg Feuerbach vertreten Titelverteidiger Deutschland bei der Ü-75-WM in Australien. Das Team wird von drei Fußball-Legenden unterstützt.
Was Florian Wirtz, Joshua Kimmich und die anderen A-Nationalspieler im Sommer gerne werden würden, das sind die deutschen Kicker der Altersklasse Ü 75 schon seit vergangenem Jahr: Fußball-Weltmeister. Ungeschlagen haben die Senioren in Japan den Titel eingefahren. Am Ende schickten die Edelkicker mit den grauen Schläfen den Gegner England mit einem glatten 3:0 nach Hause.