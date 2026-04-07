Udo Wachtveitl und Miroslav Nemec: Tatort-Kult-Duo bedankt sich bei den Fans - mit einem Gedicht

Nach 35 Jahren und 100 gemeinsamen Fällen haben Udo Wachtveitl und Miroslav Nemec als Batic und Leitmayr den "Tatort" verlassen. Nun melden sich die Schauspieler persönlich bei ihren Fans - mit Dankesbotschaften und einem Gedicht.

35 Jahre, 100 Fälle, eine Ära. Als Kriminalhauptkommissare Ivo Batic und Franz Leitmayr haben Miroslav Nemec (71) und Udo Wachtveitl (67) den deutschen Sonntagskrimi geprägt wie kaum ein anderes Duo. Ihr Abschied am Osterwochenende im Ersten zog Millionen vor den Bildschirm - fast 30 Prozent Marktanteil, darüber freute sich auch der Bayerische Rundfunk auf Nachfrage der Nachrichtenagentur spot on news. Doch das letzte Wort hatten die beiden Schauspieler selbst.

In persönlichen Botschaften wandten sich Nemec und Wachtveitl direkt an ihre langjährigen Fans. Wachtveitl schrieb: "Es waren herrliche Jahre! Danke für Eure Treue und die vielen freundlichen Worte zum Abschied von Franz Leitmayr. Mir fehlt er auch schon." Und mit einem Schmunzeln fügte er hinzu: "Auf ein Wiedersehen ... in der Mediathek?" Miroslav Nemec wiederum wählte einen anderen, fast philosophischen Ton: "So viele schöne Nachrufe bekommt man eigentlich erst nach dem Ableben - ich freue mich, diese Zuneigung noch zu Lebzeiten genießen zu dürfen."

Ein Gedicht zum Abschied

Wachtveitl ließ es dabei nicht bewenden. Er verfasste für die "Tatort"-Gemeinde ein Gedicht - ein ungewöhnlicher Abschluss für eine ungewöhnliche Krimi-Karriere. Darin lässt er die Jahrzehnte gemeinsamer Ermittlungen Revue passieren:

Kombiniert und gedacht, bei Tag und bei Nacht, wenig geschossen, und unverdrossen Mörder gefangen. Spät ins Bett gegangen. Früh wieder raus, jahrein und jahraus.

Gefreut und gestritten, mit Opfern gelitten. Zeugen bestellt und Quoten gezählt. In eineinhalb Stunden Freunde gefunden, gezankt und gelacht ... hat Freude gemacht.

Ich war betrübt, ich hab gefroren. Ich war verliebt bis über die Ohren, und manchmal war ich auch gestresst ... vor allem aber war's mir ein Fest!

Das Finale der Doppelfolge "Unvergänglich" - Regie: Sven Bohse, Drehbuch: Johanna Thalmann und Moritz Binder - ließ die beliebten Ermittlerfiguren überleben. Batic und Leitmayr eröffnen in Zagreb eine Detektei, wie eine Visitenkarte andeutet. Kein endgültiger Schlussstrich also - was die Fantasie der Fans inspirierte.

Fans träumen von einem Spin-off

In den sozialen Netzwerken überschlugen sich die Reaktionen. "Keiner ist gestorben, Tür auf für neue Geschichten als Detektive", schrieb ein Fan auf Instagram. Andere stellten sich konkret vor, wie ein Spin-off aussehen könnte - ähnlich dem legendären Schimanski-Ableger. "Ich dachte direkt an einen Gastauftritt im Kroatien-Krimi. Das würde doch passen", hieß es in einem weiteren Kommentar.

Ob daraus jemals etwas wird, ließ der BR offen. Auf die Nachfrage der Nachrichtenagentur spot on news, ob ein Spin-off à la Schimanski geplant sei, antwortete die "Tatort"-Redaktion knapp, aber nicht abschließend: "Aktuell ist noch nichts geplant, aber sag niemals nie!" Für die Fans dürfte das reichen - als kleine Flamme der Hoffnung, dass Batic und Leitmayr vielleicht doch noch einmal auftauchen. Diesmal als Privatermittler, irgendwo an der Adria.