Udo Wachtveitl und Miroslav Nemec: Tatort-Kult-Duo bedankt sich bei den Fans - mit einem Gedicht

Nach 35 Jahren und 100 gemeinsamen Fällen haben Udo Wachtveitl und Miroslav Nemec als Batic und Leitmayr den "Tatort" verlassen. Nun melden sich die Schauspieler persönlich bei ihren Fans - mit Dankesbotschaften und einem Gedicht.
35 Jahre, 100 Fälle, eine Ära. Als Kriminalhauptkommissare Ivo Batic und Franz Leitmayr haben Miroslav Nemec (71) und Udo Wachtveitl (67) den deutschen Sonntagskrimi geprägt wie kaum ein anderes Duo. Ihr Abschied am Osterwochenende im Ersten zog Millionen vor den Bildschirm - fast 30 Prozent Marktanteil, darüber freute sich auch der Bayerische Rundfunk auf Nachfrage der Nachrichtenagentur spot on news. Doch das letzte Wort hatten die beiden Schauspieler selbst.