Am 17. Mai wird Udo Lindenberg 80 Jahre alt. Die ARD würdigt den Rockstar mit einer 90-minütigen Doku, die bereits ab dem 10. Mai in der Mediathek und am 18. Mai im Ersten läuft. Neben Lindenberg kommen Bill und Tom Kaulitz, Apache 207, Jan Delay und viele weitere Stars zu Wort.
Am 17. Mai wird Udo Lindenberg 80 Jahre alt. Pünktlich zum runden Geburtstag würdigt die ARD den eigenwilligen Freigeist und politischen Musiker mit einer 90-minütigen Dokumentation. "UDO Rebell. Rockstar. Ikone." ist bereits ab dem 10. Mai in der ARD-Mediathek abrufbar - die Ausstrahlung im Ersten folgt am Montag, dem 18. Mai, um 20:15 Uhr.