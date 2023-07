Die Erfolgsgeschichte von Udo Lindenberg und Apache 207 geht weiter: Die gemeinsame Single "Komet" hat in der 18. Woche auf Platz eins der Charts einen Allzeitrekord geknackt.

Udo Lindenberg (77) und Apache 207 (25) haben mit ihrem gemeinsamen Song "Komet" einen Allzeitrekord geknackt: Seit 18 Wochen steht die Single nun an der Spitze der Offiziellen Deutschen Single-Charts.

Kein anderer Song konnte den ersten Platz bisher so lange belegen. Auch kein englischsprachiges Lied hat es bisher so lange an der Spitze gehalten. Für Lindenberg dürfte der Allzeitrekord eine besondere Ehre sein - "Komet" ist sogar die erste Nummer-Eins-Single seiner gesamten Karriere.

Den bisherigen Bestwert hatten bisher Boney M. mit "Rivers Of Babylon" aus dem Jahr 1978 und Luis Fonsi (45) feat. Daddy Yankee (46) mit ihrem 2017 erschienenen Sommerhit "Despacito" gehalten. Beide Songs standen jeweils 17 Wochen lang oben.

Ski Aggu gleich zweimal in der Top 5

In der Top 3 hat sich auch sonst nicht viel geändert im Vergleich zur Vorwoche: "Friesenjung" von Ski Aggu (25), Joost (25) und Otto Waalkes (74) ist weiterhin auf Platz zwei, gefolgt von Yung Yury und Damn Yury mit "Tabu.". "Mädchen auf dem Pferd" von Luca-Dante Spadafora (24) und Niklas Dee (21) sowie Octavian (27) ist indes von der fünf auf die vier hochgerutscht. Neu in der Top 5 steigen Ski Aggu und Sira mit "Mietfrei" ein.

Bei den Albumcharts gab es noch mehr Bewegung: Hier belegt nun Peter Fox (51) mit "Love Songs" die Spitze, gefolgt von "Gartenstadt" von Apache 207 und "Speak Now" von Taylor Swift (33). Auf Platz vier folgt "5-Star" von Stray Kids, auf Platz fünf kommt Beatrice Egli (35) mit "Balance".