Udo Lindenberg: Tribute-Album unter Top drei der Charts

Das Tribute-Album "We Love Udo" bugsiert Udo Lindenberg kurz vor seinem 80. Geburtstag in die Top drei der deutschen Albumcharts. Rapper Felix Blume, ehemals Kollegah, sichert sich Gold.

Kurz vor seinem 80. Geburtstag am 17. Mai kann sich Udo Lindenberg (79) über einen dritten Platz in den deutschen Charts freuen - allerdings dank eines Projekts anderer Künstler. 24 Musiker ehrten ihn mit dem Album "We Love Udo - Das Udo Lindenberg Tribute Album" und holen damit Bronze in den Offiziellen Deutschen Albumcharts, ermittelt von GfK Entertainment. Für die Platte interpretierten unter anderem Peter Maffay, Max Giesinger und Tokio Hotel Songs des Panikrockers neu.

Das Tribute-Werk muss sich "Alpha DNA" von Felix Blume geschlagen geben. Der Rapper, der bis 2024 unter dem Künstlernamen Kollegah auftrat, sichert sich Rang eins. Silber geht an die Punkrocker von Social Distortion mit "Born To Kill". Maite Kelly belegt mit "24/7" Platz vier. Auf Rang fünf folgt das Album "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert, Vol. 13", auf dem etwa der Graf von Unheilig und Giovanni Zarrella zu hören sind.

Justin Bieber und Nicki Minaj regieren die Single-Charts

In den Single-Charts bleibt die Spitze stabil: Justin Bieber und Nicki Minaj führen das Feld zum vierten Mal in Folge mit "Beauty And A Beat" an. Auf Platz zwei steigen Cave & Amo mit "Casa Cuba" ein, gefolgt von Zara Larsson mit "Lush Life". Das Musikprojekt Tame Impala des Musikers Kevin Parker hält sich auf Rang vier.

Die Top fünf komplettiert ein Klassiker: "Billie Jean" von Michael Jackson. Auch der Song "Beat It" schafft es im Zuge der Aufmerksamkeit rund um den Kinofilm "Michael" in die Top Ten und rangiert auf Platz neun. Daneben sind sieben weitere seiner Songs in den Single-Charts vertreten. In den Albumcharts platzieren sich sieben Werke des Popgiganten unter den Top 100, darunter "Thriller" auf Rang sieben und "Bad" auf Platz zwölf.