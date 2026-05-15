Udo Lindenberg: Tribute-Album unter Top drei der Charts

Das Tribute-Album "We Love Udo" bugsiert Udo Lindenberg kurz vor seinem 80. Geburtstag in die Top drei der deutschen Albumcharts. Rapper Felix Blume, ehemals Kollegah, sichert sich Gold.
Kurz vor seinem 80. Geburtstag am 17. Mai kann sich Udo Lindenberg (79) über einen dritten Platz in den deutschen Charts freuen - allerdings dank eines Projekts anderer Künstler. 24 Musiker ehrten ihn mit dem Album "We Love Udo - Das Udo Lindenberg Tribute Album" und holen damit Bronze in den Offiziellen Deutschen Albumcharts, ermittelt von GfK Entertainment. Für die Platte interpretierten unter anderem Peter Maffay, Max Giesinger und Tokio Hotel Songs des Panikrockers neu.