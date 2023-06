11 Udo Lindenbergs Rock‘n’Roll-Zirkus – die Schleyerhalle tobt. Foto: Lichtgut - Ferdinando Iannone/Ferdinando Iannone

Die Hanns-Martin-Schleyer-Halle tobt, Udo Lindenbergs Rock‘n’Roll-Zirkus ist auf der Bühne. Lindenberg selbst, ganz in Schwarz, mit grünen Socken, breitem Hut, steht da, in der einen Hand das Mikrofon, die andere in die Luft gereckt, und singt: „Abends läuft die Honky Tonky Show!“ 10 000 Menschen jubeln am Freitagabend dem großen Star der deutschen Rockmusik zu; ein paar mehr werden am Samstag erwartet, beim zweiten Lindenberg-Konzert in Stuttgart. „Ich mach mein Ding“, Udos Hit von 2008, kommt als nächstes.