Udo Jürgens: Nachlass bringt 1,7 Millionen Euro bei Auktion

Vom 23. bis zum 30. Januar hat das Auktionshaus Sotheby's 99 Objekte aus dem Nachlass von Udo Jürgens versteigert. Mit Erfolg: Ein Vielfaches der geschätzten Summe ist für Bademantel und Co. zusammengekommen.











99 Objekte aus dem Besitz des Musikers Udo Jürgens (1934-2014) haben den Besitzer gewechselt. Das Auktionshaus Sotheby's hat am 31. Januar die erzielte Summe aus der Versteigerung "The Personal Collection of the late Udo Jürgens" bekannt gegeben: Insgesamt sind 1,7 Millionen Euro zusammengekommen. Sotheby's hatte die Erlöse vorab auf 370.000 bis 500.000 Euro geschätzt.