Udo Jürgens Forever: Diese Stars haben bereits zugesagt

Der vor zehn Jahren verstorbene Musiker Udo Jürgens wird am 20. November mit einer Tribute-Show im Münchner Circus Krone geehrt. Er wäre am 30. September zudem 90 Jahre alt geworden.

Ende September wäre Udo Jürgens 90 Jahre alt geworden. Aus diesem Anlass wird im November eine große Tribute-Show im Münchner Circus Krone stattfinden, zu der bereits einige namhafte Stars zugesagt haben.











In wenigen Tagen hätte Udo Jürgens (1934-2014) am 30. September seinen 90. Geburtstag gefeiert. Zudem jährt sich dieses Jahr am 21. Dezember zum zehnten Mal der Todestag des Kult-Sängers. Zu diesen beiden Anlässen bekommen Fans im November die Möglichkeit, ihr Idol im Rahmen der Show "Udo Jürgens Forever" im Circus Krone in München zu ehren und hochleben zu lassen. Nun stehen die ersten Star-Gäste für diese besondere Jubiläumsshow fest, die zudem im Dezember im Ersten ausgestrahlt wird.