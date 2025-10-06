Ubstadt-Weiher im Kreis Karlsruhe: Haus stürzt ein - wohl mindestens eine Person unter Trümmern

Haus stürzt ein - wohl mindestens eine Person unter Trümmern

1 Zahlreiche Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei eilten zur Unglücksstelle. (Symbolbild) Foto: Uli Deck/dpa/Uli Deck

In Ubstadt-Weiher liegt ein Haus in Trümmern, mindestens eine Person wird gesucht. Die Ursache des Unglücks ist bislang unklar.











Ein Wohnhaus ist in der Gemeinde Ubstadt-Weiher im Norden von Baden-Württemberg eingestürzt. Mutmaßlich sei mindestens ein Mensch unter den Trümmern, sagte ein Polizeisprecher. Es gebe bislang allerdings keine Hinweise darauf, dass weitere Personen in dem Gebäude gewesen seien. Nach Angaben der Feuerwehr ist der verschüttete Mensch ansprechbar. Die Ursache für den Einsturz war zunächst unklar.