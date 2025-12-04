UBS-Analyse: Deutschland im Club der Superreichen vorn dabei

Fast 3.000 Menschen weltweit besitzen ein Vermögen von über einer Milliarde Dollar. Wie Erbschaften und Tech-Boom den exklusiven Kreis wachsen lassen - und warum Deutschland in Europa führend ist.
Frankfurt/Zürich - Eine Welle von Erbschaften und lukrative Investitionen in moderne Technologien haben das Vermögen der Milliardäre weltweit auf Rekordhöhe getrieben. Auf 15,8 Billionen Dollar (rund 13,6 Billionen Euro) kletterte das Vermögen der Superreichen nach Berechnungen der UBS binnen Jahresfrist - ein Plus von 13 Prozent im Vergleich zu 2024.