Stuttgart - Die neongelben Richtungspfeile am Boden leuchten im Schwarzlicht. Musik dringt leise aus den vielen Lautsprechern an den Wänden. „Komisch, wenn man weiß, was sonst hier los ist“, sagt Soomvipa Mechtersheimer und blickt sich im Club Pure um. Es ist Samstag, 12 Uhr. „Normalerweise wäre jetzt die Putzkolonne hier“, sagt die Angestellte, aber heute Nacht ist keine wilde Party gefeiert worden.

Die große Disco in der Stadtmitte ist seit Anfang Dezember pandemiebedingt geschlossen. Die Spirituosen hinter der Theke sind mit einer Plane verhüllt. „Damit nicht alles einstaubt“, sagt Fabian Ulrich, der Inhaber.

Beitrag, um aus der Pandemie herauszukommen

An diesem Samstag hat das Pure dennoch wieder aufgemacht. Um dort zu impfen. Das Angebot richtet sich speziell an junge Leute unter 30. In einer Lounge an der Seite des Dancefloors, wo sonst Hip-Hop und Latin aus den Boxen dröhnen, wird das Vakzin von Biontech verabreicht. „Irgendwie müssen wir es schaffen, die Jugend zu impfen“, sagt Fabian Ulrich. Er sieht das Ganze als Beitrag, um aus der Pandemie herauszukommen. Und immerhin könne ein Club mit einer Zielgruppe 18 bis 30 genau diese Leute gut erreichen. „Wir wollen das anbieten in ihrem gewohnten Umfeld“, erklärt er.

Für seine Aktion hat Fabian Ulrich allerdings viel Kritik von Impfgegnern einstecken müssen, etwa in den sozialen Netzwerken, wo die Aktion beworben wurde. „Es sind definitiv mehr Leute bereit, etwas Negatives zu schreiben“, sagt er. Derbe Sprüche und Boykottaufrufe habe es gesetzt. Viele Schreiber kenne Fabian Ulrich persönlich. „Die haben wir verloren“, sagt er, aber es habe auch Lob gegeben, etwa für das Schnelltestzentrum, das das Pure auf die Beine gestellt hatte, als man noch tanzen gehen durfte.

Das Thema polarisiert

„Der Gedanke, etwas zu tun, wiegt mehr, als sich solchen Kommentaren zu beugen“, sagt er zur negativen Resonanz. Aber ja, das Thema polarisiert. Möglicherweise ein Grund, warum die beiden jungen Klinikärzte, die an diesem Tag impfen – aus Überzeugung, wie einer von ihnen sagt –, nicht namentlich in der Zeitung in Erscheinung treten wollen.

Der Erste, der sich an diesem Mittag piksen lässt, ist der 29-Jährige Sharukh Abour Rehman. Um Schlag 12 Uhr steht er zum Boostern auf der Matte. Dass im Club geimpft wird, findet er gut. Auch, weil der Standort gut liege. „Das ist einfach, ich muss nicht fahren“, sagt der junge Mann aus dem Stuttgarter Osten. Etwa 30 Menschen haben sich für den Samstag zum Impfen angemeldet, Laufkundschaft nicht eingerechnet. „Es sind auch ein paar Erst- und Zweitimpfungen dabei“, sagt Sascha Schüler, der Betriebsleiter. Ob es weitere Impfaktionen geben werde? „Wir halten es uns offen.“