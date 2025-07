U23-Leichtathletik-EM: Gold und Silber für Stuttgarter EM-Fahrer

1 Kugelstoßer Tizian Lauria vom VfL Sindelfingen sicherte sich die Goldmedaille. Foto: IMAGO/Eibner

In Bergen verteidigt Tizian Lauria seinen Titel im Kugelstoßen und landet Speerwerfer Nick Thumm auf Platz zwei. Den Stuttgarter Athleten macht unter anderem die Hitze zu schaffen.











Link kopiert



Mit landestypischer Kopfbedeckung eroberte der neue, alte U23-Europameister im Kugelstoßen das norwegische Bergen: Einen Wikingerhelm auf dem Haupt, die Deutschlandflagge über den kräftigen Rücken gespannt, bejubelte Tizian Lauria vom VfL Sindelfingen seine Titelverteidigung. Schon sein dritter Final-Stoß mit einer Weite von 19,77 Metern hätte zur Goldmedaille vor dem Schweden Leo Zikovic (19,47 Meter) gereicht. Doch damit wollte sich der einzige Stoßer im Feld, der in seiner Karriere bereits die 20-Meter-Marke knacken konnte, nicht zufriedengeben. Mit einer Weite von 20,02 Metern krönte er seinen Gold-Triumph, schrammte damit nur knapp an seiner persönlichen Bestleistung von 20,09 Metern vorbei. „Es war die pure Willenskraft, technisch habe ich es nicht gut gelöst“, gesteht der 22-Jährige, der auch haderte: „Ich hätte natürlich gerne meine Bestleistung gestoßen. Aber 55 Zentimeter Abstand auf den Zweiten sind natürlich super und am Ende ging es sowieso nur um den Titel.“ Für den Echterdinger war es die letzte internationale Jugendmeisterschaft. Wie es weitergeht? „Nächstes Jahr will ich bei den Erwachsenen ankommen und angreifen“, lautet die Kampfansage.