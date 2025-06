U21-Spiel gegen England: „Kann man nicht trotzdem mal Woltemade bringen?“

Deutschland steht bei der U21-EM als Gruppensieger im Viertelfinale. VfB-Shootingstar Nick Woltemade blieb auf der Bank – zum Unmut einiger Fans in sozialen Netzwerken.

Die DFB-Nachwuchself hat am Mittwochabend das letzte Vorrundenspiel gegen England gewonnen. Im slowakischen Nitra setzte sich die deutsche Auswahl souverän mit 2:1 durch und zieht damit als Gruppenerster ins Viertelfinale ein. Nur einer wurde auf dem Feld vermisst: VfB-Fanliebling Nick Woltemade gönnte U21-Coach Antonio Di Savo eine Pause. In sozialen Netzwerken zeigten sich einige Fans darüber betrübt.

Das Fehlen von Woltemade auf dem Platz schien zunächst wenig zu stören, da aus deutscher Sicht auch alles wie am Schnürchen lief. Bereits nach drei Minuten ging die U21-DFB-Elf durch den Frankfurter Ansgar Knauff in Führung, der auch beim 2:0 nach etwas mehr als 30 Minuten als Vorlagengeber beteiligt war, als Nelson Weiper erhöhte. Kein Szenario, in dem ein Woltemade es richten müsste.

So hatten vor allem Frankfurt-Fans auf der Plattform X etwas zu feiern, nachdem ihr Knauff in Durchgang eins brillierte:

Aber das Team wurde nach dem furiosen Start auch ganz allgemein gefeiert:

So blieb abseits der Tore ein Highlight, als kurz vor dem Pausenpfiff das Flutlicht ausfiel – was einige Fußballfans amüsierte.

Auch zum Wiederanpfiff auf dem Platz keine Spur von Woltemade, im Gegenteil: Die DFB-Jungstars kamen in unveränderter Aufstellung aus der Kabine.

Selbst nachdem den Engländern der Anschlusstreffer gelang, lies U21-Trainer Antonio Di Salvo anderen Spielern der Vortritt und vertraute offenbar darauf, den knappen Vorsprung über die Zeit halten zu können.

Dass Woltemade gar keinen Fuß aufs Spielfeld setzen sollte, löste bei einigen Fans Kommentare der Enttäuschung aus:

Die nächste Chance für Woltemade, Werbung in eigener Sache zu machen, ist womöglich das Viertelfinale der U21-EM. Am 22. Juni trifft Deutschland auf Italien.