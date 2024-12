1 Im letzten Drittligaspiel des Jahres holte Trainer Markus Fiedler mit dem VfB II ein 2:2 bei Rot-Weiss Essen, ein Auswärtssieg gelang in zehn Anläufen allerdings nicht. Foto: IMAGO/Eibner/IMAGO/Eibner-Pressefoto/Fabian Friese

Aufsteiger VfB Stuttgart II überwintert in der dritten Liga auf einem Nichtabstiegsplatz. Trainer Markus Fiedler zieht ein Hinrundenfazit und blickt nach vorne.











Die Winterpause ist auch in der dritten Liga kurz. Bereits am 3. Januar beginnt beim VfB Stuttgart II wieder das Training, am 18. Januar steht gegen Hansa Rostock das erste Pflichtspiel 2025 an. Trainer Markus Fiedler gibt Einblicke.