Die U21-Europameisterschaft 2025 ist gestartet. Seit dem 11. Juni kämpfen die Stars von morgen in der Slowakei um den Titel. Zum Auftakt der Endrunde setzte sich Mitfavorit Spanien mühevoll mit einem knappen 3:2-Erfolg gegen Gastgeber Slowakei durch.

Nun greift auch die deutsche U21 ins Geschehen ein – und die Erwartungen sind hoch. Im Stadion pod Zoborom in Nitra trifft das Team von Trainer Antonio Di Salvo am 12. Juni um 21.00 Uhr auf Slowenien. Wo wird die Partie übertragen?

Deutschland gegen Slowenien: Hier läuft das Spiel im TV

Der deutsche Turnierauftakt gegen Slowenien wird im Free-TV live auf Sat.1 übertragen. Die Vorberichte starten bereits um 20.15 Uhr, moderiert von Matthias Opdenhövel. Als Experte ist Markus Babbel im Einsatz. Kommentiert wird die Partie ab 21.00 Uhr von Florian Hauser und Bent Mildner. Alternativ ist die Begegnung auch kostenlos im Stream auf Joyn und ran.de zu sehen.

Wettbewerb: U21 Europameisterschaft

Partie: Deutschland – Slowenien

Spielort: Stadion pod Zoborom in Nitra

Anpfiff: 21 Uhr

TV: Sat.1

Stream: ran.de und Joyn

DFB-Team will Wiedergutmachung leisten

Nach dem enttäuschenden Vorrundenaus bei der EM 2023 will die deutsche U21-Nationalmannschaft in diesem Jahr Wiedergutmachung leisten. In Gruppe B trifft die DFB-Auswahl mit Slowenien, Tschechien und Titelverteidiger England aber auf starke Konkurrenz. Das Team von Trainer Antonio Di Salvo hat sich dennoch klar das Ziel gesetzt: Die K.o.-Phase soll erreicht werden. Die Voraussetzungen sind dabei vielversprechend. Der dreifache Europameister – zuletzt 2021 erfolgreich – zählt zum erweiterten Favoritenkreis.

Will diese EM erfolgreich bestreiten: Trainer Antonio Di Salvo Foto: imago/Eibner

Di Salvo kann dabei auf einen stark besetzten Kader bauen, unter anderem mit Nick Woltemade (VfB Stuttgart), Brajan Gruda (Brighton & Hove Albion) und Noah Atubolu (SC Freiburg). Zudem ist die DFB-Auswahl seit 15 Spielen ungeschlagen – gute Vorzeichen also für ein erfolgreiches Turnier.