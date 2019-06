1 VfB-Trainer Daniel Teufel und sein Team können das Double holen. Foto: Bongarts/Getty Images

Die VfB-U19 steht vor einer historischen Möglichkeit – gewinnt die Mannschaft heute das Finale um die bundesdeutsche Meisterschaft, würde sie als erste Mannschaft überhaupt das Double aus Pokal und Meistertitel inne haben. Wir tickern das Spiel live.

Großsapach - Die U19-Junioren des VfB Stuttgart empfangen and diesem Sonntag um 12.45 Uhr in der mechatronik Arena zu Großaspach die Altersgenossen von Borussia Dortmund. Es geht um die Deutsche Meisterschaft der A-Junioren. Der BVB setzte sich im Halbfinale gegen Schalke 04 durch, der VfB besiegte den VfL Wolfsburg.

Zudem gelang es den Schwaben in der Vorwoche, den DFB-Pokal gegen RB Leipzig zu gewinnen. Sollte der VfB also erneut siegen, würde er das Double gewinnen und wäre die erste Mannschaft in dieser Altersklasse, der dies gelänge. Wir sind vor Ort und tickern live.