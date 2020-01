1 Beim Mercedes-Benz-Cup in Sindelfingen soll Nico Willigs Mannschaft am besten leuchten wie ein Stern. Foto: Baumann

Beim Juniorcup im Sindelfinger Glaspalast hat die Mannschaft von VfB-Trainer Nico Willig viel vor – auch wenn die Gruppengegner schwere Brocken sind.

Stuttgart - Bei der 30. Auflage des Mercedes-Benz Juniorcups am Wochenende in Sindelfingen hat die U19 des Zweitligisten VfB Stuttgart schwere Gegner – aber dennoch ein klares Ziel. Das Hallenturnier im Sindelfinger Glaspalast, das in diesem Jahr am 4. und 5. Januar stattfindet, zählt seit Jahrzehnten zu den international angesehensten Junioren-Veranstaltungen und stellt auch für den VfB-Nachwuchs einen der Höhepunkte der Saison dar. „Das ist ein besonderes Turnier mit Live-Übertragung im Fernsehen und international renommierten Gegnern. Wir freuen uns darauf und wollen die maximale Leistung erreichen“, betont der U19-Coach Nico Willig – um auf Twitter gleich auch das genaue Ziel zu benennen: „Wir haben das Minimalziel, das Halbfinale zu erreichen.“

Leicht wird das nicht werden. Bei dem Turnier, das der TV-Sender Sport1 an beiden Tagen in voller Länge live übertragen wird, treffen die Schwaben im Glaspalast auf A-Jugend von Borussia Mönchengladbach (Platz fünf der A-Junioren Bundesliga West), auf den FC Porto und auf den Nachwuchs von Manchester United. Dennoch wollen die Stuttgarter sich im Vergleich zum Vorjahr (Platz sechs) steigern. Auch wenn es schwer wird in der Gruppe B.

Der VfB muss keinen Gegner fürchten

„Da warten drei richtige Brocken auf uns. Gladbach ist eines der Topteams der Weststaffel. Porto ist amtierender Youth-League-Sieger und über Manchester United muss man nicht viel sagen. Die Mannschaften von der Insel können richtig gut kicken, was der Triumph vom FC Liverpool aus dem Vorjahr beweist. Das wird für uns eine große Herausforderung“, sagt Trainer Nico Willig, dessen Mannschaft mit Platz eins in der A-Junioren Bundesliga Süd/Südwest wie auch durch den Einzug ins Halbfinale des Junioren-DFB-Pokals im Prinzip keinen Gegner fürchten muss.

Am Samstag eröffnen die Stuttgarter im Sindelfinger Glaspalast um 12 Uhr das Turnier mit der Partie gegen Gladbach. Um 13.32 Uhr wird gegen Porto gespielt und um 15.04 Uhr dann gegen Manchester United. Am Sonntag finden die Zwischenrunde sowie die Platzierungsspiele statt. In der Gruppe A spielen übrigens die Glasgow Rangers, Eintracht Frankfurt, RB Leipzig und Rapid Wien. Tickets gibt es an den bekannten Vorverkaufsstellen sowie unter www.easyticket.de.