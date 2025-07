Der Porsche Fußball Cup 2025 wird am 6. und 7. September erneut beim VfB Stuttgart ausgetragen. Bei einem der hochklassigsten und hochwertigsten U15-Turniere in Europa spielt ein internationales Teilnehmerfeld um den Titel.

Auf die acht Mannschaften wartet ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm an dem Turnierwochenende. Auch der soziale Aspekt der Porsche Jugendförderung steht im Fokus: Mit der Aktion „Tore für Charity“ spendet Porsche 400 Euro für jeden erzielten Treffer an die Stiftung OlympiaNachwuchs.

Porsche Fußball Cup: Diese Teams sind dabei

Das U15-Jugendfußballturnier hat sich seit seiner Premiere 2021 als eines der angesehensten Nachwuchsturniere in Europa etabliert. „Mit der Porsche Jugendförderung wollen wir große Träume verwirklichen und Nachwuchsathleten sowohl sportlich als auch persönlich weiterentwickeln. Der Porsche Fußball Cup als eines der attraktivsten Jugendfußballturniere in Europa trägt seit fünf Jahren maßgeblich dazu bei und spiegelt die Idee der Porsche Jugendförderung ideal wider“, sagt Dr. Jochen Breckner, Vorstand für Finanzen und IT der Porsche AG.

Ein Erfolgsfaktor des Porsche Fußball Cup ist das bedeutende Teilnehmerfeld. Neben Titelverteidiger FC Barcelona sowie FC Bayern München und VfL Wolfsburg spielen die Partnervereine der Porsche Jugendförderung „Turbo für Talente“ mit Gastgeber VfB Stuttgart, Red Bull Fußball Akademie Salzburg, Borussia Mönchengladbach, FC Erzgebirge Aue und SV Stuttgarter Kickers um den begehrten Pokal.

„Der Porsche Fußball Cup ist ein großartiges Turnier – auf und neben dem Platz. Und weit über die Tore Stuttgarts hinaus bekannt. Wir freuen uns auf europäische Top-Teams wie den FC Barcelona als Titelverteidiger“, sagt Dr. Sebastian Rudolph, Leiter Öffentlichkeitsarbeit, Presse, Nachhaltigkeit und Politik. „Neben dem sportlichen Wettkampf steht das Soziale im Fokus: Wir bringen den Sportlern Werte näher, fördern das Miteinander und stärken soziales Bewusstsein.“

Porsche Fußball Cup: Das Programm im Überblick

Am Freitag, den 5. September, haben die Mannschaften bereits die Chance, sich bei der Gruppenauslosung im Porsche Museum kennenzulernen und in die Historie des Sportwagenherstellers einzutauchen.

Das Turnier beginnt am Samstag, den 6. September, mit den Vorrundenspielen. Aufgeteilt in zwei Gruppen à vier Mannschaften starten die Vereine im Modus „Jeder gegen Jeden“. Die Spieldauer beträgt jeweils 2 x 20 Minuten. Die Erst- und Zweitplatzierten der Gruppen begegnen sich am Sonntagvormittag, den 7. September, im Halbfinale. Die weiteren Ergebnisse der Gruppenphase entscheiden über die Paarungen der nachfolgenden Platzierungsspiele. Höhepunkt ist das Finale mit Siegerehrung, das um 13.45 Uhr im Robert-Schlienz-Stadion stattfinden wird.

Der Eintritt ist an beiden Turnier-Tagen für Besucherinnen und Besucher kostenlos. Neben verschiedenen Verpflegungsstationen wartet auf die Fans abseits der Spiele spannende Mitmachaktionen für Jung und Alt.

Sami Khedira: „Ein absolutes Highlight“

Der Porsche Fußball Cup zählt neben dem Porsche Turbo Award und den Aktionen der Initiative „Talente Hand in Hand“ zu den Kernaktivitäten von „Turbo für Talente“. Mit der Jugendförderung unterstützt der Sportwagenhersteller junge Talente in ihrer sportlichen, persönlichen und sozialen Entwicklung.

Fußball-Weltmeister Sami Khedira spielte von 2006 bis 2010 beim VfB Stuttgart. Foto: Pressefoto Baumann

So nehmen die Mannschaften im Verlauf des Turnierwochenendes auch in diesem Jahr an einer CSR-Aktivität von „Talente Hand in Hand“ teil. Zudem können die Nachwuchssportler mit vielen Toren bei der Aktion „Tore für Charity“ einen sozialen Beitrag leisten: Für jedes geschossene Tor spendet der Sportwagenhersteller 400 Euro an die Stiftung OlympiaNachwuchs Baden-Württemberg. „Die sportliche und persönliche Entwicklung im Nachwuchssport wird immer wichtiger.

Die Porsche Jugendförderung „Turbo für Talente“ verfolgt diese Idee nun schon seit Jahren mit seinem hervorragenden ganzheitlichen Ansatz“, sagt der ehemalige Fußballweltmeister und Markenbotschafter von Porsche Sami Khedira. „Unter den zahlreichen Maßnahmen ist der Porsche Fußball Cup ein absolutes Highlight: Das Programm, das Setup und der soziale Aspekt sind einzigartig. Zudem ist es für die Juniorenteams etwas ganz Besonderes, sich überregional oder sogar international mit anderen Topmannschaften zu messen. Das ist für alle eine wertvolle Erfahrung.“