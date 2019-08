Stadtbahn erfasst Fußgänger – Platzwunde am Kopf

1 Am Stöckach ereignete sich ein Stadtbahn-Unfall. Foto: dpa

Ein Fußgänger übersieht das Rotlicht und läuft an der Haltestelle Stöckach auf die Gleise. Der Fahrer der Bahn hat einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern können.

Stuttgart - Bei einem Unfall mit einer Stadtbahn der Linie U14 an der Haltestelle Stöckach in Stuttgart ist ein Fußgänger leicht verletzt worden.

Der Fußgänger habe das Rotlicht übersehen und sei auf die Gleise gelaufen, sagte ein Sprecher der Polizei am Sonntagabend. Der Unfall wurde den Beamten um 21.33 Uhr gemeldet. Der Fahrer der Bahn habe einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern können.

Rettungskräfte brachten den Fußgänger mit einer Platzwunde am Kopf in ein Krankenhaus. Er sei ansprechbar gewesen. Es kam am Abend zu Behinderungen im Bahnverkehr. Weitere Angaben zum Unfall sowie zur verletzten Person konnte die Polizei zunächst nicht machen.

