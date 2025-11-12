Handy-Dieb tritt Mutter mit Kinderwagen aus Stadtbahn - Fahndung läuft

In einer Stadtbahn stiehlt der junge Mann zunächst unbemerkt das Handy der Frau. Als sie aussteigen will, tritt er zu. Nun sucht die Polizei Zeugen.

Eine 34 Jahre alte Frau soll am Montagmittag in einer Stadtbahn in Stuttgart-Feuerbach bestohlen und getreten worden sein. Laut Mitteilung der Polizei stieg gegen 13.35 Uhr ein Unbekannter mit zwei Begleitern an der Haltestelle Löwentor in die Linie U13 Richtung Pfostenwäldle ein. Der Unbekannte habe zunächst unbemerkt das Handy der 34-Jährigen aus ihrer Jackentasche gestohlen.

Als die Frau etwa zehn Minuten später an der Haltestelle Wilhelm-Geiger-Platz aussteigen wollte, habe er sie von hinten getreten, sodass sie aus der Stadtbahn fiel. Sie wurde dabei leicht verletzt. Ihren Kinderwagen mit dem zweijährigen Sohn konnte sie laut Mitteilung gerade noch festhalten. Das Kind blieb laut Polizei unverletzt.

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise für Fahndung

Die Unbekannten sollen in der Bahn geblieben und weiter Richtung Pfosenwäldle gefahren sein. Der Täter wird auf 16 bis 18 Jahre geschätzt, soll etwa 1,70 bis 1,75 Meter groß und schlank sein sowie schwarze Haare haben. Er habe eine schwarze Kapuzenjacke sowie eine schwarze Jogginghose getragen.

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0711/89905-778 zu melden.