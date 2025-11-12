Handy-Dieb tritt Mutter mit Kinderwagen aus Stadtbahn - Fahndung läuft

In einer Stadtbahn stiehlt der junge Mann zunächst unbemerkt das Handy der Frau. Als sie aussteigen will, tritt er zu. Nun sucht die Polizei Zeugen.
Eine 34 Jahre alte Frau soll am Montagmittag in einer Stadtbahn in Stuttgart-Feuerbach bestohlen und getreten worden sein. Laut Mitteilung der Polizei stieg gegen 13.35 Uhr ein Unbekannter mit zwei Begleitern an der Haltestelle Löwentor in die Linie U13 Richtung Pfostenwäldle ein. Der Unbekannte habe zunächst unbemerkt das Handy der 34-Jährigen aus ihrer Jackentasche gestohlen.