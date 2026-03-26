U-Haft in Baden-Württemberg: Anlagebetrug im Netz – 61-Jährige aus Schweden ausgeliefert

Verlockende Finanzprodukte, falsche Berater und ein Schaden von 1,17 Millionen: Ermittler enthüllen, wie Anleger über Jahre systematisch abgezockt wurden.
Wegen ihrer möglichen Beteiligung an einem international organisierten Anlagebetrug über das Internet hat die schwedische Justiz eine 61 Jahre alte Frau nach Baden-Württemberg ausgeliefert. Die Schwedin sitze nun im Südwesten in Untersuchungshaft, teilten das Landeskriminalamt und das Cybercrime-Zentrum in Stuttgart mit. 24 Anlegern sei ein Schaden von 1,17 Millionen entstanden. Der Frau wird Beihilfe zum Betrug zur Last gelegt.