U-Ausschuss Polizeiaffäre: Als es beim SEK rumorte

1 Beamte des SEK bei einem Einsatz. Foto: dpa/Philipp André

Ein heißer Gewehrlauf am Hintern des Kollegen, eine Kultur des Schweigens und der Verdacht auf rechtsextreme Umtriebe. Der Untersuchungsausschuss beschäftigt sich erneut mit lang zurückliegenden Vorgängen beim SEK. Was hat das mit dem Auftrag zu tun?











Link kopiert



Von Verweigerung von Respekt ist die Rede, vom Umgehen von Dienstwegen und von informellen Netzwerken, die all das stützen – Dinge, die Führungskräfte im beruflichen Umfeld wohl nirgendwo tolerieren würden. Doch in diesem Fall wiegen sie besonders schwer: Es geht um das Spezialeinsatzkommando der Polizei, das SEK. Die Einheit also die, wie der Grünen-Abgeordnete Oliver Hildenbrand es beschreibt, für „die Demokratie im Einsatz“ ist.