U-20-WM in Peru: Joshua Stallbaum vom TSV Schmiden: In jeder Hinsicht gut vorbereitet

In jeder Hinsicht gut vorbereitet

U-20-WM in Peru: Joshua Stallbaum vom TSV Schmiden

1 Der Stabhochspringer Joshua Stallbaum will in Lima zumindest eine eine persönliche Bestleistung aufstellen. Foto: /Ralf Görlitz

In Joshua Stallbaum startet bei den U-20-Weltmeisterschaften auch ein Leichtathlet vom TSV Schmiden. Der Stabhochspringer hat 33 Konkurrenten aus 22 Nationen und hofft in Peru auf den Einzug ins Finale.











Wenn Joshua Stallbaum an diesem Dienstag ins Flugzeug nach Paris steigt, dann dürfte der Stabhochspringer vom TSV Schmiden zu den Passagieren mit dem umfangreichsten Reisegepäck gehören. Voraussichtlich acht aus glasfaserverstärktem Kunststoff bestehende Sprungstäbe mit einer Länge von bis zu fünf Metern schleppt der 19-Jährige zuerst in die französische und tags darauf in die peruanische Hauptstadt.