1 Jordan Meyer ist nicht nur auf dem Fußballplatz eine Persönlichkeit. Foto: Baumann

Der Junioren-Nationalspieler Jordan Meyer vom VfB Stuttgart hat sein Abitur mit der Traumnote 1,0 abgelegt und will nun Fußballprofi werden. Keinen Weltuntergang würde es für ihn bedeuten, wenn es nicht klappt – der 18-Jährige kann auch in anderen Berufen Karriere machen.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Stuttgart - Die letzte Pflichtaufgabe in seinem Leben als Schüler bewältigt Jordan Meyer so bravourös wie alle vorherigen. Um die Menschenrechte in der Volksrepublik China geht es in der mündlichen Abiturprüfung im Fach Politik – der Prüfling gibt sich auch diesmal keine Blöße und erhält 14 Punkte. Amtlich ist damit auch der Gesamtschnitt: Die Traumnote 1,0 wird auf seinem Reifezeugnis stehen, das an diesem Freitag am Wirtemberg-Gymnasium in Stuttgart-Untertürkheim verliehen wird.