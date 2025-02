Bundestagswahl: So würden Jugendliche in BW wählen

So würde die Jugend von Baden-Württemberg laut der aktuellen U18-Wahl am Sonntag bei der Bundestagswahl abstimmen.

Wie würden eigentlich Kinder und Jugendliche wählen, wenn sie könnten? Mit dieser Frage beschäftigt sich die U18-Bundestagswahl. Dabei handelt es sich nicht um eine offizielle Wahl, sondern um eine Bildungsinitiative des Deutschen Bundesjugendrings. Mit der Wahl soll Schülern der Wahlprozess in Deutschland nahegebracht werden. Spannend dabei ist aber auch das Stimmungsbild, das die Jugendwahl liefert. Denn die Ergebnisse weichen teils stark von den Wahlumfragen ab.

So hat Baden-Württemberg abgestimmt

Bei der U18-Bundestagswahl 2025 in Baden-Württemberg zeigt sich im Vergleich zum bundesweiten Ergebnis ein leicht abweichendes Wahlverhalten.



Quelle: Deutscher Bundesjugendring

Während Die Linke bundesweit mit 20,84 Prozent die meisten Stimmen erhielt, lag sie in Baden-Württemberg mit 17,88 Prozent nur auf dem dritten Platz. Die CDU schnitt in Baden-Württemberg mit 18,23 Prozent deutlich stärker ab als im Bund (15,74 Prozent) und wurde zur stärksten Kraft. Auch die SPD erreichte in Baden-Württemberg mit 18,02 Prozent ein leicht besseres Ergebnis als im Bund (17,92 Prozent). Die AfD erhielt mit 15,37 Prozent nahezu den gleichen Anteil wie bundesweit (15,45 Prozent), während die Grünen mit 12,22 Prozent in Baden-Württemberg nur minimal unter ihrem Bundesergebnis von 12,51 Prozent lagen. Die FDP kam mit 4,3 Prozent in Baden-Württemberg auf ein besseres Ergebnis als im Bund (3,43 Prozent), ebenso wie das BSW, das mit 3,7 Prozent über seinem bundesweiten Wert von 3,38 Prozent lag. Volt erzielte in Baden-Württemberg 1,81 Prozent, leicht unter dem Bundeswert von 1,88 Prozent.

Vergleich mit den aktuellen Wahlumfragen

Die Ergebnisse der U18-Bundestagswahl 2025 weichen teils deutlich von den aktuellen Wahlumfragen für die reguläre Bundestagswahl ab.

Während die CDU/CSU in den Umfragen mit 27 bis 32 Prozent klar vorne liegt, schnitt sie bei der U18-Wahl bundesweit mit 15,74 Prozent und in Baden-Württemberg mit 18,23 Prozent deutlich schwächer ab. Die SPD, die in den Umfragen bei 14 bis 17 Prozent liegt, erreichte mit 17,92 Prozent in der Jugendwahl bundesweit ein ähnliches, in Baden-Württemberg mit 18,02 Prozent sogar ein leicht besseres Ergebnis.

Auffällig ist der hohe Stimmenanteil für Die Linke, die in den Umfragen nur 4 bis 9 Prozent erzielt, bei der U18-Wahl jedoch bundesweit mit 20,84 Prozent und in Baden-Württemberg mit 17,88 Prozent sehr stark abschnitt. Die Grünen dagegen, die in den Umfragen zwischen 12 und 14 Prozent liegen, erzielten mit 12,51 Prozent bundesweit und 12,22 Prozent in Baden-Württemberg ein nahezu identisches Ergebnis.

Die AfD, die in den aktuellen Umfragen zwischen 20 und 22 Prozent notiert, schnitt bei der Jugendwahl mit 15,45 Prozent bundesweit und 15,37 Prozent in Baden-Württemberg deutlich schwächer ab. Die FDP, die in den Umfragen zwischen 4 und 5 Prozent liegt, erzielte mit 3,43 Prozent bundesweit und 4,3 Prozent in Baden-Württemberg ein Ergebnis, das leicht unter den Prognosen liegt. Das BSW, das in den Umfragen zwischen 4 und 5 Prozent verortet wird, lag bei der Jugendwahl mit 3,38 Prozent bundesweit und 3,7 Prozent in Baden-Württemberg knapp darunter.