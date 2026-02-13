U 13 nach Ditzingen: Die Stadtbahn hat Verspätung – und die Stadt kein Geld dafür

Ob die Stadtbahn U 13 einmal zum Ditzinger Bahnhof fährt, ist noch nicht entschieden. Beschlossen hingegen ist ein Halt im Gewerbegebiet. Doch die Pläne verzögern sich.
Die Stadtbahn soll eines Tages in Ditzingen halten, das ist das mehrfach artikulierte Ziel des Ditzinger Gemeinderats. Daran zweifelte auch lange Zeit grundsätzlich niemand in der Strohgäu-Kommune. Die Frage war immer nur, wann der erste Zug der neuen Linie auf der Gemarkung hält – ungeachtet der Frage, ob sie bis ins Gewerbegebiet fährt oder doch gleich bis zum Bahnhof.