Ein deutscher Urlauber erhält vor Gericht fast 1.000 Euro Rückzahlung wegen dauerhaft reservierter Poolliegen in Griechenland. Das Urteil könnte Folgen für Hotels und Reiseveranstalter haben.
Ein klassischer Urlaubsstreit hat nun ein juristisches Nachspiel gefunden: Ein deutscher Tourist hat nach einer Pauschalreise nach Griechenland eine Rückzahlung von knapp 1.000 Euro zugesprochen bekommen. Grund für den Rechtsstreit waren die berüchtigten "Handtuchkriege" an Hotelpools, bei denen Urlauber bereits in den frühen Morgenstunden Liegen mit Handtüchern reservieren.