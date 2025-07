Tyler the Creator: Neues Album kommt am 21. Juli raus

1 Tyler, the Creator veröffentlicht sein neuntes Studioalbum. Foto: ddp

Tyler, the Creator meldet sich mit einem weiteren Album zurück: "Don't Tap the Glass" erscheint überraschend am Montag, 21. Juli, und bricht erneut mit den Release-Konventionen der Musikindustrie.











Tyler, the Creator (34) hat sein nächstes Studioalbum angekündigt: Die neue Platte mit dem Titel "Don't Tap the Glass" erscheint bereits am Montag (21. Juli). Das verkündete der US-Rapper am Freitagabend während eines Konzerts im Barclays Center in Brooklyn auf der Bühne - begleitet von einer Installation, die das Artwork des Albums samt Titel zeigte.