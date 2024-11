Tyka Nelson ist tot: Schwester von Prince wurde nur 64 Jahre alt

Acht Jahre nach dem Tod von Musiklegende Prince (1958-2016) ist am 4. November auch seine Schwester Tyka Nelson (1960-2024) gestorben. Sie wurde 64 Jahre alt. Ihr Sohn Nelson bestätigte gegenüber "The Minnesota Star Tribune" die traurige Nachricht, gab jedoch keine weiteren Einzelheiten bekannt. Im Sommer wollte Nelson, die selbst als Sängerin arbeitete, ein Abschiedskonzert geben, welches sie jedoch aus gesundheitlichen Gründen absagen musste. Ihr letzter öffentlicher Auftritt war im Jahr 2018 in Australien.

Sie schrieb an ihren Memoiren

Tyka Nelson war Princes einzige Vollschwester. Sie wurde zwei Jahre nach ihm in Minneapolis, im US-Bundesstaat Minnesota, geboren. Die beiden wuchsen in einer großen Patchwork-Familie auf - sie hatten noch sechs Halbgeschwister. Wie ihr berühmter Bruder interessierte sie sich für Musik. Nelson veröffentlichte zwischen 1988 und 2011 vier Alben und sollte im Juni ihr Abschiedskonzert im Dakota geben. Sie wurde jedoch krank und das Konzert - bei dem sie als Moderatorin auftreten und einige Lieder singen sollte - fand ohne sie statt. "Ich werde älter", sagte Nelson der "Minnesota Star Tribune". In dem Interview verriet sie auch, dass sie sich selbst eher als Schriftstellerin denn als Sängerin sehe und aktuell an ihren Memoiren schreibe.

"Sie ist an einem besseren Ort"

"Sie hatte ihren eigenen Kopf", zitiert die Lokalzeitung nun ihre Halbschwester Sharon Nelson. "Sie ist an einem besseren Ort." Nelsons Cousin Charles "Chazz" Smith schrieb am Montagabend in einem Facebook-Posting: "Unsere Familie ist zutiefst traurig, die Nachricht vom Tod meiner Cousine Tyka Evene Nelson mitteilen zu müssen, die heute Morgen verstorben ist." Tyka Nelson hinterlässt ihre beiden Söhne President und Sir. Sie war neben den Halbgeschwistern eine der Erben von Prince' Vermögen. Auch der legendäre Musiker erreichte kein hohes Alter. Er war 57 Jahre alt, als er starb. Die Autopsie ergab, dass die Todesursache eine versehentliche Überdosis Fentanyl war.