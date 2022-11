26 Sven Mislintat war dreieinhalb Jahre Sportdirektor des VfB Stuttgart. In unserer Bildergalerie blicken wir auf seine Amtszeit zurück. Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

Die Trennung von Sven Mislintat schlägt im Netz hohe Wellen. Viele VfB-Fans kritisieren die Vertragsauflösung mit dem Sportdirektor scharf – aber nicht alle.















Kaum ein Thema hat die Fans des VfB Stuttgart in den vergangenen Wochen und Monaten so sehr umgetrieben wie die offene Zukunft von Sven Mislintat. Jetzt ist das Ende des Sportdirektors an der Mercedesstraße offiziell – und auf Twitter wird wenig überraschend intensiv darüber diskutiert. Viele Anhänger bedauern den vorzeitigen Abgang des Sportchefs.

Vor allem der Vorstandsvorsitzende Alexander Wehrle und Präsident Claus Vogt stehen in der Kritik, nachdem die Verhandlungen über eine Vertragsverlängerung mit Mislintat über den Sommer 2023 hinaus gescheitert waren.

Manch einen bewog der Frust über die Entscheidung sogar zum Vereinsaustritt.

Einige User blicken allerdings auch kritisch auf Mislintats Wirken und seine Transfers zurück – und verweisen darauf, dass längst nicht alle vom Stuttgarter Sportdirektor verpflichteten Spieler die erhofften Verstärkungen waren.

Ein Nachfolger für Sven Mislintat steht noch nicht fest. Sicher ist aber: Die Personalie wird ebenfalls kontrovers diskutiert werden.