1 Moritz Eisner (Harald Krassnitzer) mit Kollegin Bibi Fellner (Adele Neuhauser) Foto: dpa/Petro Domenigg

Oida! Im Wiener Tatort müssen Bibi Fellner und Moritz Leiwand am Sonntagabend den Mord eines erfolgreichen IT-Beraters aufklären. Was Twitter-Nutzer zur aktuellen Folge „Was ist das für eine Welt" sagen, lesen Sie hier.









In der aktuellen „Tatort“-Folge aus der österreichischen Hauptstadt wird der beliebte Unternehmensberater und IT-Experte Marlon Unger (Felix Oitzinger) erstochen. Um den Fall zu lösen, tauchen die Kommissare Bibi (Adele Neuhauser) und Moritz (Harald Krassnitzer) in die Business-Welt, in den Kuhstall und die Disco.

Einige Zuschauer kritisieren, der Tatort sei sehr zäh gewesen, andere freuten sich über den Wiener Charme der österreichischen Ausgabe. Was die Tatort-Fans auf Twitter noch beschäftigte, fassen diese Tweets zusammen:

Über die neue Assistentin Meret Schande (Christina Scherrer), freuten sich nicht alle Tatort-Fans:

Einigen Nutzern ärgerten sich über den „experimentellen“ Ansatz:

Auch wenn es an Begeisterung an der Handlung mangelte, freute sich manch Zuschauer über schön gefilmte Szenen...

... und das österreichische Flair:

Im nächsten Tatort lösen Kommissar Thiel und Professor Boerne einen neuen Fall in Münster. Die Folge der Krimi-Reihe kommt läuft am Sonntag, den 5. März um 20.15 Uhr, im ersten Programm.