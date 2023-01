1 Gabriel Clemens zog Gerwyn Price den Zahn. Foto: dpa/Zac Goodwin

Gabriel Clemens steht nach einer sensationellen Leistung im Halbfinale der Darts-WM. Auf Twitter feierten die Fans den Saarländer – und machten sich über die Kopfhörer-Aktion seines Gegners lustig.















Link kopiert

Das deutsche Darts-Märchen geht weiter - auch gegen den haushohen Favoriten: Gabriel Clemens hat bei der Weltmeisterschaft in London sensationell das Halbfinale erreicht. Nach dem umjubelten ersten Viertelfinaleinzug eines deutschen Profis in der WM-Geschichte gewann der 39-Jährige am Sonntagabend auch gegen den Weltranglistenersten Gerwyn Price aus Wales - er demontierte ihn mit 5:1 in den Sätzen. Price war so entnervt, dass er im fünften Satz mit einem Gehörschutz spielte.

„Es ist fantastisch. Danke Deutschland!“, sagte ein begeisterter Clemens im Anschluss an sein Meisterstück, während die Fans im Hintergrund tobten. „Ich habe keine Worte dafür. Gegen die Nummer eins der Welt zu gewinnen, ist unglaublich. Happy New Year!“

So geht es auf Twitter ab

Auf Twitter gab es zahlreiche Reaktionen auf den Sensationssieg des Deutschen. Wir haben einige Posts zusammengefasst.

Erst einmal Gratulation:

Livebilder aus der saarländischen Heimat von Clemens:

Der Weltranglistenerste kam überhaupt nicht ins Spiel:

Die Kopfhörer-Aktion von Price war ein gefundenes Fressen:

Auf dem Weg zum Sportler des Jahres:

Einen haben wir noch:

Im Halbfinale wartet nun also „Bully Boy“ Smith. Der Vizeweltmeister von 2019 und 2022 setzte sich am Sonntagnachmittag in seinem Viertelfinalduell mit 5:3 gegen Landsmann Stephen Bunting durch. Smith führte lange deutlich und nutzte schließlich seinen zweiten Matchdart zum 3:1 im achten Satz.