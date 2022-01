Auf dem Weg zur Dschungelkrone So sah Harald Glööckler vor 30 Jahren in Stuttgart aus

Wie hart ist der Weg von Stuttgart bis zur Dschungelkrone? Schon in den 1990ern griff Dschungelcamp-Favorit Harald Glööckler nach den Sternen, woran sich seine Weggefährten erinnern – in der Stadt, in der gerade ein toter König für Wirbel sorgt.