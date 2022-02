1 Enttäuschung bei Hiroki Ito und Borna Sosa. Foto: Eibner-Pressefoto/ Michael Weber/Weber/ Eibner-Pressefoto

Stuttgart - Ein Spiel in Stuttgart bei bestem Wetter, 20.059 Zuschauern – alles war bereit für ein Fußballfest in der Mercedes-Benz Arena. Doch am Schluss herrschte Frust, Trauer und Fassungslosigkeit. Der VfB muss in allerletzter Minute den Ausgleich durch den VfL Bochum hinnehmen, der vergangene Woche Ligaprimus Bayern München abschoss. Ein Eigentor von VfL-Verteidiger Armel Bella-Kotchap in der 56. Minute brachte den VfB in Führung, ein Elfmeter von Eduard Löwen für den VfL in der 94. Minute den Ausgleich. Die Fans, die sich nicht im Stadion die Kehle aus dem Hals brüllten, teilten ihre Gefühle im Netz mit. Wir haben die besten Twitter-Reaktionen zusammengefasst.

Thomas Hitzlsperger stimmt vor dem Spiel die Fangemeinde ein:

Bevor es unsachlich wird, hier eine sachliche Analyse zur ersten Halbzeit:

Die erste Halbzeit plämperte ereignisarm wie die Tweets der VfB-Community vor sich hin. In der zweiten Halbzeit steigerten sich dann alle Beteiligten – denn auch der Sky-Kommentator lieferte wieder Futter für die VfB-Fans vor dem Fernseher.

Der VfB trifft dank dem hüftbeweglichen VfL-Verteidiger Armel Bella-Kotchap.

Doch dann der späte Schock. Der Frust nach dem späten Ausgleich ist bei den VfB-Fans verständlicherweise groß.

Die passenden Schlussworte zu einem gebrauchten Tag für alle, die es mit dem VfB halten:

Am Freitagabend (20.30 Uhr) geht es für den VfB weiter – dann sind die Schwaben bei der TSG Hoffenheim zu Gast.