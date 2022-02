13 Die Staffel-Frauen Katherine Sauerbrey, Katharina Henning, Victoria Carl und Sofie Krehl (v.r.n.l.) jubeln über ihre Silbermedaille. Foto: dpa/Daniel Karmann

In einem dramatischen Rennen holte sich die Staffel der Langläuferinnen überraschend Silber. Auf Twitter war die Freude groß, auch wenn die Kameraführung zu wünschen übrig ließ.















Link kopiert

Zhangjiakou - Was für ein Thriller bei der Langlauf-Staffel am Samstag – und es gab ein Happy-End. Die deutschen Skilangläuferinnen haben völlig überraschend Olympia-Silber gewonnen. Katherine Sauerbrey, Katharina Hennig, Victoria Carl und Sofie Krehl mussten sich am Samstag in China über 4 x 5 Kilometer nur der russischen Auswahl geschlagen geben.

Lesen Sie aus unserem Angebot: Unser Olympia-Blog

Bis zum Wechsel an Schlussläuferin Krehl lag Deutschland gleichauf mit Russland sogar auf Goldkurs. Doch die Russin setzte sich dann schnell ab, während der Vorsprung von Krehl immer mehr zusammenschmolz. Die Verfolgerinnen kamen näher und näher, das Ziel aber auch. Mit letzter Kraft rettete sich die Deutsche über die Linie, zwei Sekunden vor der Schwedin.

Auf Twitter verfolgten viele User das spannende Rennen und freuten sich mit den Sportlerinnen über den Coup:

Dabei sah es am Ende gar nicht mehr so gut aus:

Und die Kameraführung am Ende ließ fast bis zur Ziellinie offen, ob die Deutschen noch auf Rang zwei liegen:

Kann ganz spannend sein, so ein Langlaufrennen:

Das Quartett von Teamchef Peter Schlickenrieder bescherte den gebeutelten deutschen Langläuferinnen und Langläufern die erste Medaille bei Winterspielen seit 2014. Damals hatte die Frauen-Staffel mit Nicole Fessel, Stefanie Böhler, Claudia Nystad und Denise Herrmann Bronze gewonnen. Diesmal ging Platz drei an die Schwedinnen.