Was für ein Pokal-Krimi zwischen dem SC Freiburg und RB Leipzig! Das Endspiel in Berlin ist nicht hochklassig, aber bis zum Ende spannend. Klar, dass die Twitter-Gemeinde da einiges zu diskutieren hat.















Die Fans des SC Freiburg wollten es so sehr. Am Ende hat trotzdem RB Leipzig das DFB-Pokal-Finale gewonnen – zum ersten Mal in der Geschichte des noch jungen Vereins. Das Team von Trainer Domenico Tedesco gewann am Samstag in Berlin mit 4:2 im Elfmeterschießen. Nach regulärer Spielzeit und Verlängerung hatte es 1:1 gestanden.

Vor allem das 1:0 für den SC Freiburg in der 19. Minute sorgte für reichlich Gesprächsstoff auf Twitter, wie eine Nutzerin ganz gut auf den Punkt bringt:

Was war passiert? – Maximilian Eggestein traf für die Freiburger, nachdem Vorlagengeber Roland Sallai der Ball an die Hand gesprungen war. Schiedsrichter Sascha Stegemann gab das Tor. Manche Twitter-Nutzer ärgern sich über die Entscheidung. „Möchte der DFB, dass eine bestimmte Mannschaft gewinnt?“, fragt eine Nutzerin:

Ein anderer Nutzer sieht es ähnlich – obwohl er bestimmt nicht für Leipzig sei, wie er betont:

So will man kein Finale gewinnen, sagt ein weiterer Zuschauer:

Da hat ja wohl jeder Handspiel gesehen, meint eine Zuschauerin:

Manche sind trotzdem froh über die Entscheidung:

Manch einer nutzt die Handspiel-Frage um seiner Abneigung gegenüber RB Leipzig Ausdruck zu verleihen:

Grund, jetzt RB Leipzig-Fan zu werden? Ein Nutzer denkt darüber nach – mit einem Augenzwinkern:

Auch die Notbremse durch Halstenberg in der 57. Minute beschäftigt die Twitter-Nutzer. Jetzt habe Leipzig etwa genauso viele Spieler auf dem Platz wie Mitglieder, schreibt ein Zuschauer und spielt darauf an, dass die Mannschaft von Domenico Tedesco nur noch zu zehnt spielte:

Denn Halstenberg sah Rot und flog. Klar, dass sich da manche Nutzer einen ganz bestimmten Vergleich nicht verkneifen können:

Auch Leipzigs Trainer Domenico Tedesco bekommt auf Twitter sein Fett weg. Nachdem er Gelb gefordert hat, sieht der Trainer genau diese Karte selbst.

Und auch obwohl die Leipziger am Ende den Pokal gewinnen, blieben die SC-Fans ihrer Linie treu:

