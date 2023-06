21 Minuten lang musst das Spiel unterbrochen werden, Pyrotechnik fliegt auf den Rasen, Fans versuchen, auf den Platz zu gelangen: Arminia Bielefeld steht nach dem 0:4 (0:1) gegen den Drittligisten SV Wehen Wiesbaden im Relegations-Hinspiel nicht nur vor dem Absturz in die 3. Fußball-Liga, sondern muss vor dem Rückspiel am kommenden Dienstag auch noch die Verfehlungen seiner Anhänger aufarbeiten.

Nach dem vierten Gegentor eskalierte die Situation bei den Arminia-Fans. Unter Tränen versuchte die Bielefelder Vereinslegende Fabian Klos, die Lage zu beruhigen – vergebens. Schiedsrichter Benjamin Brand schickte beide Teams in die Kabine, erst nach mehr als 20 Minuten wurde die Partie fortgesetzt. Für Kapitän Klos gab es auf Twitter viele mitfühlenden Worte.

Im Sky-Interview sagte der Kapitän: „Die Fans reagieren auf das, was dieses sogenannte Team heute auf den Platz gebracht hat.“ Und weiter: „Das Ding ist durch. Gute Fußballer machen keine gute Mannschaft.“ Tritt Bielefeld am Dienstag überhaupt noch mal an, fragt sich einer:

Das Rückspiel der beiden Mannschaften findet am Dienstag (20.45 Uhr/Sky und Sat.1) statt. Welche Auswirkungen die Ausschreitungen auf die Partie haben werden, ist noch unklar.