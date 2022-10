VfB-Fans in Ekstase: „Man kennt es ja kaum noch, dieses Gefühl“

16 So ein Tag, so wunderschön wie heute – VfB-Fans feiern den Einzug ins Achtelfinale. Foto: dpa/Marijan Murat

Nach dem furiosen Sieg im DFB-Pokal lassen krisengebeutelte VfB-Fans ihren Emotionen freien Lauf. Auf Twitter feiern sie den Einzug ins Achtelfinale – die Bielefelder nehmen die bittere Pleite mit Galgenhumor.















Ein überzeugender und torhungriger VfB Stuttgart bleibt mit Interimstrainer Michael Wimmer klar auf Erfolgskurs – und die Fans im Stadion und zuhause vor den Bildschirmen können ihr Glück kaum fassen. Der Verein mit dem roten Brustring zieht ins Achtelfinale des DFB-Pokals ein. Im Kurznachrichtendienst Twitter feiern die Anhänger das lockere 6:0 (4:0) gegen das überforderte Zweitliga-Schlusslicht Arminia Bielefeld.

Pascal Stenzel brachte den dreimaligen Pokalsieger vor 24.500 Zuschauern in der 20. Minute in Führung. Wataru Endo (24.), Luca Pfeiffer (29.) und Silas (40.) sorgten noch vor der Pause für klare Verhältnisse gegen den erschreckend schwachen Bundesliga-Absteiger, der weiter tief in der Krise steckt. Pfeiffer (52.) und Serhou Guirassy (67.) legten nach. Auf Twitter sorgte das für pure Ekstase:

Der VfB gewann nach der Entlassung von Pellegrino Matarazzo nach dem 4:1 gegen Bochum damit auch die zweite Partie mit dem vorherigen Assistenten Wimmer in der Verantwortung. Für einige VfB-Fans scheint die verrückte VfB-Torparty fast schon unwirklich.

Die Fans von Arminia Bielefeld sind richtig niedergeschlagen – beweisen aber trotz der hohen Niederlage auch Humor:

Der VfB will nun am Samstag mit neuem Selbstvertrauen im schweren Auswärtsspiel bei Borussia Dortmund seinen Aufwärtstrend fortsetzen. Zur Trainerfrage hat sich Sportdirektor Sven Mislintat nach dem Spiel geäußert. Wimmer wird gegen den BVB auf der Bank sitzen.