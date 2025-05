Das ungarische Süßgebäck gibt es ab sofort nicht mehr nur in der Weihnachtszeit, sondern das ganze Jahr über – in einem neuen Café im Milaneo am Mailänder Platz. Worauf sich Gäste freuen können.

Baumstriezel gibt es in Stuttgart nur auf dem Weihnachtsmarkt? Ein neues Café im Kessel will das ändern.

Im Twistcafé, das kürzlich im Stuttgarter Einkaufszentrum Milaneo am Mailänder Platz eröffnet hat, gibt es das traditionelle ungarische Süßgebäck, auch Trdelník genannt, in allen möglichen Ausführungen. Der Hefeteig wird in Streifen geschnitten, spiralförmig auf einen Holzspieß gewickelt und darauf gebacken – so erhält er seine charakteristische Form, die an einen Baumstamm erinnert.

Lesen Sie auch

Baumstriezel mit Dubai-Schokolade und Co.

In der neuen Filiale der Café-Kette im Erdgeschoss 1 des Milaneo gibt es die Köstlichkeit seit Kurzem beispielsweise in der klassischen Variante mit Zimt, Zucker und Nüssen, aber auch Baumstriezel mit besonderen Toppings oder Softeis- beziehungsweise Crème-Füllung – darunter beispielsweise auch ein Dubai-Schokoladen-Striezel.

Je nach Ausführung kostet das Gebäck zwischen 5,50 Euro und 15,50 Euro. Neben Baumstriezeln können sich Gäste hier auch mit Kaffee eindecken.

Die Idee für das erste Twistcafé entstand 2015, heißt es seitens des Franchise-Unternehmens, das bereits mehrere hundert Filialen in ganz Europa und Asien betreibt. Das traditionelle Gebäck soll so „für die Menschen unabhängig von der Jahreszeit“ verfügbar sein.