Renault brennt in Tunnel aus: Flammen legen Verkehr lahm: Wenn der Engelbergtunnel Rauch ausspuckt

Ein brennendes Auto im Engelbergtunnel hat am Mittwochnachmittag bis zum Abend ein Verkehrschaos in und um Leonberg ausgelöst. Ein Großaufgebot an Einsatzkräften war gefordert.
Fast sah es aus wie ein Vulkanausbruch: Der Hügel über dem Nordportal des Engelbergtunnels spuckte am Mittwochnachmittag schwarzen Rauch aus. Nur Lava gab es zum Glück keine – dafür ein riesiges Verkehrschaos in und um Leonberg. Wie es eben stets der Fall ist, wenn die beiden Tunnelröhren über mehrere Stunden komplett gesperrt sind. Der Grund dafür: In Baden-Württembergs längstem und verkehrsreichstem Autobahntunnel brannte ein Renault Twingo lichterloh.