Die K-Pop-Gruppe TWICE hat ihre sechste Welttournee unter dem Titel „THIS IS FOR“ angekündigt. Den Auftakt bildet ein Konzert am 19. und 20. Juli 2025 in Incheon, Südkorea. Insgesamt sind bislang 13 Auftritte in Asien und Ozeanien bestätigt.

Begleitet wird die Tour von einem neuen Bühnenkonzept mit 360-Grad-Bühne. Für die visuelle Umsetzung ist das kanadische Studio Moment Factory verantwortlich, das bereits mit Künstlern wie Madonna, U2 und Billie Eilish zusammenarbeitete. Die Regie übernimmt Mukhtar O.S. Mukhtar, der unter anderem Super-Bowl-Halbzeitshows inszenierte.

Termine: Europa bisher nicht enthalten

Die Tour startet am 19. und 20. Juli in Incheon, Südkorea. TWICE touren anschließend durch Asien und Ozeanien: Städte wie Tokio, Singapur, Sydney, Hongkong und Bangkok sind bereits fix.

Noch fehlt Europa – auch Deutschland – auf der Liste. Doch das Tourplakat kündigt an, dass weitere Shows bald bekanntgegeben werden. Aufgrund der hohen Nachfrage in Europa und des Erfolgs der letzten Tour ist davon auszugehen, dass Konzerte in Metropolen wie Berlin, Paris oder London – wie bei der „Ready to be“-Tour – folgen.

Neues Album erscheint im Juli

Mit dem Album „THIS IS FOR“, das am 11. Juli veröffentlicht wird, kehrt TWICE erstmals seit fast vier Jahren mit einem neuen Longplayer zurück. Der Titel spiegelt die Botschaft der Tour wider: ein Geschenk an die Fans zum zehnjährigen Jubiläum der Gruppe.

Neben der Tour nimmt TWICE im Sommer 2025 auch am Lollapalooza-Festival in Chicago teil. Dort tritt die Gruppe am 2. August als Headliner auf.

Mit neuem Album und Tourprojekt setzt TWICE ihre Aktivitäten auf internationaler Ebene fort. Weitere Termine außerhalb Asiens dürften zeitnah folgen.