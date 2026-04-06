Twenty4Tim: Ex-Dschungelcamper präsentiert seine neue Liebe

Twenty4Tim suchte mit einer eigenen Datingshow die große Liebe - und hat diese auch schon seit Monaten gefunden. Warum rückte er erst jetzt raus mit der Liebessprache?
Er hat mit seiner höchsteigenen Datingshow "Twenty4Tim: Love Hunter" in Thailand nach der Liebe gesucht - und diese tatsächlich auch gefunden. Nach dem Finale der Show am vergangenen Wochenende enthüllte der Internetstar nun auf seinem offiziellen Instagram-Account, dass aus ihm und Gewinner Edin in der Tat nachhaltig ein Paar wurde.