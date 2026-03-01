TVB unentschieden in Minden: Gefühlte Niederlage für Stuttgarts Handballer

Eine miserable Abschlussquote von Außen ist der Hauptgrund für das 32:32 des TVB Stuttgart bei Aufsteiger GWD Minden. Damit wartet das Kaufmann-Team weiter auf den ersten Auswärtssieg.
Jakob Nigg sprach aus, was alle im Lager des TVB Stuttgart dachten: „Das fühlt sich an wie eine Niederlage“, sagte der Rechtsaußen des Handball-Bundesligisten nach dem 32:32 (19:16) bei Aufsteiger GWD Minden. Damit wartet das Team von Trainer Misha Kaufmann nach zwölf Auswärtsspielen (3:21 Punkte) weiter auf den ersten Sieg in dieser Saison in einer fremden Halle.