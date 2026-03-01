TVB unentschieden in Minden: Gefühlte Niederlage für Stuttgarts Handballer

Eine miserable Abschlussquote von Außen ist der Hauptgrund für das 32:32 des TVB Stuttgart bei Aufsteiger GWD Minden. Damit wartet das Kaufmann-Team weiter auf den ersten Auswärtssieg.

Jakob Nigg sprach aus, was alle im Lager des TVB Stuttgart dachten: „Das fühlt sich an wie eine Niederlage“, sagte der Rechtsaußen des Handball-Bundesligisten nach dem 32:32 (19:16) bei Aufsteiger GWD Minden. Damit wartet das Team von Trainer Misha Kaufmann nach zwölf Auswärtsspielen (3:21 Punkte) weiter auf den ersten Sieg in dieser Saison in einer fremden Halle.

Hauptgrund für den verlorenen Punkt war die miserable Abschlussquote von Außen. Patrick Zieker, Ivan Snajder, Jakob Nick und Kasper Lien scheiterten reihenweise an GWD-Keeper Malte Semisch. „Malte hat das gut gemacht, aber wir verwerfen viel zu viel“, zeigte sich Nigg selbstkritisch. Trotz der vielen Fahrkarten der Außen hätte es zum Sieg reichen müssen.

Kurz nach der Pause lag der TVB durch das siebte Tor des starken Marco Mengon 20:16 vorn, nach 54 Minuten dann aber vor 3511 Zuschauern in der Kampa-Halle 27:28 hinten. Wieder ging der TVB mit 31:29 in Führung, GWD kämpfte sich erneut zum Ausgleich – 31:31. Als Kai Häfner mit seinem zehnten Treffer (davon fünf Siebenmeter) sechs Sekunden vor Schluss zum 32:31 traf, schien das Happy End für den TVB perfekt. Doch GWD-Coach Aaron Ziercke nahm eine Auszeit – und Mats Korte traf unmittelbar vor der Schlusssirene von Außen zum 32:32-Ausgleich.

Donnerstag gegen THW Kiel

„Ich habe ihm zu viel Platz gelassen, das war mein Fehler“, nahm Nigg das Gegentor auf seine Kappe. Die Chance, es besser zu machen, bietet sich bereits am Donnerstag (19 Uhr/Porsche-Arena) gegen den THW Kiel. 5700 Tickets sind für das Duell mit dem deutschen Rekordmeister bereits verkauft.

Aufstellungen

GWD Minden: Semisch (14 Paraden), Ivanisevic; Astrup, Antanavicius 4 Tore, Hempel, Korte 4, Weber 4, Sterba 4, Sajenev, Vorlicek 5, Heitkamp, Staar 1, Bergner 3, Donker, Weck 7/2.

TVB Stuttgart: Kornecki (5 P.), Vujovic (8 P.); Max Häfner 3, Serradilla, Lien, Snajder, Simone Mengon 3, Schmid, Heydecke, Matzken, Zieker 3, Marco Mengon 7, Kai Häfner 10/5, Rubin, Nigg 5.

Saison 2025/26

Ergebnisse

TVB – HSV Hamburg 33:36, SG Flensburg-Handewitt – TVB 29:29, TVB – Bergischer HC 35:28, SC Magdeburg – TVB 32:23, TVB – Frisch Auf Göppingen 28:28, VfL Gummersbach – TVB 33:26, TV Emsdetten – TVB (30:35/DHB-Pokal zweite Runde), TVB – MT Melsungen 29:31, TBV Lemgo Lippe – TVB 32:30, TVB – Füchse Berlin 30:36, Rhein-Neckar Löwen – TVB 38:34, TVB – SG Flensburg-Handewitt (29:36/DHB-Pokal-Achtelfinale), ThSV Eisenach – TVB 28:24, TVB – GWD Minden 35:26, HC Erlangen – TVB 24:24, TVB – HSG Wetzlar 30:27, TVB – SC DHfK Leipzig 33:32, THW Kiel – TVB 33:32, TSV Hannover-Burgdorf – TVB 28:22, TVB – VfL Gummersbach 22:28, MT Melsungen – TVB 33:28, TVB – ThSV Eisenach 33:31, Füchse Berlin – TVB 37:32, TVB – TSV Hannover-Burgdorf 35:34, GWD Minden – TVB 32:32.

Termine

TVB – THW Kiel (5. März, 19 Uhr), SC DHfK Leipzig – TVB (15. März, 16.30 Uhr), TVB – TBV Lemgo Lippe (29. März, 16.30 Uhr), HSG Wetzlar – TVB (2. April, 19 Uhr), Bergischer HC – TVB (12. April, 16.30 Uhr), TVB – SC Magdeburg (26. April, 16.30 Uhr), HSV Hamburg – TVB (3. Mai, 15 Uhr), TVB – Rhein-Neckar Löwen (7. Mai, 19 Uhr), TVB – SG Flensburg-Handewitt (24. Mai., 16.30 Uhr), Frisch Auf Göppingen – TVB (3. Juni, 19 Uhr), TVB – HC Erlangen (7. Juni, 15 Uhr). (jüf)