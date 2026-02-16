TVB Stuttgart: Viel Aufregung in Berlin – so sieht Trainer Misha Kaufmann das Dreifach-Rot

Der TVB Stuttgart kassiert in Berlin drei Rote Karten und fühlt sich benachteiligt. Auch Frisch Auf Göppingen hatte zuletzt Probleme mit einer Schiedsrichterentscheidung.
Unmittelbar nach der 32:37(16:13)-Niederlage bei den Füchsen Berlin hielt sich Misha Kaufmann noch zurück: „Ich habe die Szenen nicht gesehen“, sagte der Trainer des Handball-Bundesligisten TVB Stuttgart am Sonntagabend auf der Pressekonferenz. Es ging um die Roten Karten für Max Häfner (13.), Neuzugang Marco Mengon (27.) und Antonio Serradilla (38.). Am Tag danach war der Schweizer Coach schlauer, er hatte sich die Bewegtbilder noch einmal in Ruhe angeschaut und kam zu der Erkenntnis: „Die ersten beiden Roten Karten waren viel zu hart. Wenn diese Maßstäbe angelegt werden, kommst du in vielen Spielen unter zehn Roten Karten nicht aus einem Spiel heraus.“